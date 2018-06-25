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25 Haziran 2018 16:37

Kayapınar Belediyesinden eğitime dev destek

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.

Kayapınar Belediyesinden eğitime dev destek

25 Haziran 2018 16:37

Ozan Balcı, çocuk ve gençlere yönelik yüzme havuzları, yurtlar ve spor sahaları çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.


Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Kayapınar Belediyesi tarafından yapımına başlanan kapalı spor salonları, gençlik merkezleri, engelli çocuklar için özel eğitim merkezleri, anaokulları, yüzme havuzları, yurtlar ve spor sahaları çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balcı, eğitime, bilgiye, bilime, çevreye, sanata, kültüre, spora ve insana dost Kayapınar Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan 2 adet yeni nesil kapalı spor salonu, 2 adet gençlik merkezi, 2 adet yüzme havuzu, otistik çocuklar için 16 derslikli özel eğitim merkezi, orta ve ağır düzeydeki engelli çocuklar için 16 derslikli özel eğitim ve uygulama merkezi, işitme engelliler lisesi, 5 adet 8 derslikli anaokulu, 3 adet engelli özel eğitim anaokulu, 100 yataklı engelli yurdu, 100 yataklı kız yurdu, 25 adet voleybol-basketbol sahası, 15 adet halı saha çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Balcı, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını ifade etti.




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