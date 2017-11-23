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23 Kasım 2017 13:26

Kayapınar Belediyesi’nden minik hastalara moral ziyareti

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Barış Mahallesi Bilgi Evi öğretmenleri ve öğrencileri, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören hasta çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Kayapınar Belediyesi’nden minik hastalara moral ziyareti

23 Kasım 2017 13:26

Moral ziyaretinde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 50 adet bez bebek tedavi gören çocuklara dağıtıldı.


Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Küçük Kalpler Kendini Yalnız Hissetmesin’ projesi çerçevesinde, Barış Mahallesi Bilgi Evi öğretmen ve öğrencileri, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin hematoloji, onkoloji, endokrinoloji ve nefroloji bölümlerinde yatarak tedavi gören 50 hasta çocuğa moral ziyareti gerçekleştirdi.


Ziyaret sırasında miniklere meyve suyu ve ikram edilirken, boyama kitabı ve kalem verildi. Ayrıca, Barış Bilgi Evindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından 1 aylık emek sonucu hazırlanan 50 adet bez bebek hasta çocuklara hediye edildi. Hediyelerini alan miniklerin oldukça sevindikleri gözlendi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Serhat Samancı, Kayapınar Belediye Başkanı Ozan Balcı’ya ve emeği geçenlere teşekkür ederek, tedavileri süren çocukların 1 saatlik de olsa farklı bir gün geçirmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.




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