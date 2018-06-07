Kayapınar Belediyesinden spora dev destek

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Kayapınar Belediyesinin tüm imkanlarını Kayapınarlı çocuklarımızın dünya çocukları ile rekabet edecek düzeye gelmeleri için seferber edildiği ifade ederek, çocuklarımız için hayata geçirilen sportif projelerin bir kısmının Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın desteği ile hayata geçirileceğini belirtti. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından düzenlenen imza töreninde projeler hakkında bilgi veren Balcı, 20 adet voleybol-basketbol sahası, 10 adet halı saha, 2 adet gençlik merkezi, 2 adet yeni nesil kapalı spor salonu ve 2 adet kapalı yüzme havuzu projelerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Balcı açıklamasında, Kayapınar Belediyesi olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’mızın destekleriyle hayata geçirilecek projelerimizin Kayapınar ilçesinde okul sporlarının gelişimi, sağlıklı ve sporcu nesillerin yetişmesinin altyapısını oluşturacağını vurgulayarak, gençlerimize katkı sunacak anlamlı desteklerinden dolayı Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.