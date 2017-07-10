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10 Temmuz 2017 14:37

Kayapınar yaz spor kurslarına yoğun ilgi

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde Yaz Spor Kursları başladı.

Kayapınar yaz spor kurslarına yoğun ilgi

10 Temmuz 2017 14:37

817 öğrencinin başvurduğu yaz spor kurslarında futbol, voleybol, basketbol, hentbol, tenis, badminton ve atletizm branşlarında eğitim verilecek.


Kayapınar Belediyesince, 7-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak, toplumda spor kültürü oluşturmak ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla açtığı Yaz spor Kursları başladı. Yoğun ilgi gören yaz spor kurslarında futbol, voleybol, basketbol, hentbol, badminton, tenis ve atletizm branşlarında 817 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıtların tamamlanmasının ardından Kayapınar Belediyesi Şehit Polis Memuru Halit Gülser Spor Kompleksinde bir araya gelen öğrencilere tişört ve şapka dağıtıldı. Yaz Spor Kurslarına çocuklarını getiren velilerin de yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.



“Spor insana disiplin kazandırır”


Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, yaz ve kış sezonlarında hayata geçirdikleri spor kurslarının tamamının ücretsiz olduğunu kaydederek, spor yaparken kullanılan alet ve materyallerinde yine belediye tarafından karşılandığını söyledi. Sporun hayatın kendisi olduğunu anlatan Başkan Kılıç, "Spor insana disiplin kazandırır, ekip ruhu oluşturur. Düştüğünüz zaman ayağa kalkmayı, kaybetmeyi, kazanmayı öğretir. Spor sağlık ve mutluluk demektir. İnsanımızın daha sağlıklı ve mutlu olması için imkanlarımızı sonuna kadar sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



“Çok mutluyuz”


Yaz Spor kurslarına başlayacakları için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler ise, “Burada olduğumuz için mutluyuz. Yazın okullar tatil olunca ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bu yıl tatilimizi spor kurslarıyla ve Belediyenin sunduğu farklı sosyal etkinliklerle tamamlayacağımız için mutluyuz. Belediye Başkanımız Mustafa Kılıç’a teşekkür ederiz” dedi.




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