Kayapınar’a 300 dönümlük yeşil alan oluşturuluyor

Kayapınarlı çocuk ve yetişkinlerin sosyal yaşamlarını renklendirmek, yeşil alanları artırmak, modern ve huzurlu ortam oluşturmak amacıyla ilçenin farklı mahallerinde başlatılan 21 adet park yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı, ilçede 300 dönümü kapsayan 21 parkta incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balcı, yemyeşil bir Kayapınar oluşturmak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ekipleri ile hayata geçirilen 500 Bin Fidan ve 2 Milyon Mevsimlik Çiçek Projesi’nin tüm hızıyla devam ettiğini, ayrıca 300 dönüm alanı kapsayan 21 yeni park yapım projeleri tamamlanarak çalışmaların başladığını ifade etti. Balcı, çevre ve doğa dostu belediye olarak Kayapınar’ın daha modern ve ferah bir görünüme kavuşmasını sağlayacak ve şu an atıl durumda bulunan alanlarda hayata geçirilecek 21 yeni parkın kısa sürede tamamlanacağını da vurguladı.