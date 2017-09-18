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18 Eylül 2017 13:35

Kayapınar’da 1. Kültür ve Sanat Festivali başladı

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kültür ve Sanat Festivali, Ebru sanatı ve karakalem sergisi ile start aldı.

Kayapınar’da 1. Kültür ve Sanat Festivali başladı

18 Eylül 2017 13:35

Festivalde düzenlenen 80 kişiden oluşan Gitar ve Çocuk Korosu davetliler tarafından büyük ilgi gördü.


Kayapınar Belediyesince birincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali start aldı. Kültür İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce organize edilen festival etkinlikleri Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezinde başladı. 17-24 Eylül tarihleri arasında devam edecek festival, Kayapınar Belediyesi Halk oyunları ekibi tarafından sahnelenen gösteri ile başladı. Festival çerçevesinde, Resim ve Bölüme Hazırlık Öğretmeni Özgür Yeşil gözetiminde 3 aylık çalışma sonucu 33 kursiyerin hazırladığı 35 kara kalem resmi sergilendi. Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik tarafından açılışı yapılan sergide, resimleri hazırlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Sertifika dağıtımının ardından minikler tarafından roman dans gösterileri sergilendi.


Büyük ilgi gören dans gösterisinin ardından 80 öğrenci tarafından oluşturulan Gitar ve Çocuk Korosu çocuk şarkıları ve Halk müziği eserlerini seslendirdi. Davetliler tarafından ayakta alkışlanan gitar ve koro, unutulmaz saatler yaşattı.




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