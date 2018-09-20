Kayapınar'da 19 okulda özel öğretim sınıfı yapılıyor

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından dezavantajlı öğrencilerin eğitime kazandırmak ve eğitimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla 19 okulda “Özel Öğretim Sınıfı” yapım çalışmaları devam ediyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Diyarbakır'da, otistik çocuklarımız için 1 okul ve orta ve ağır derecede engelli çocuklarımız için 16 derslikli ‘Özel Eğitim Uygulama Merkezi' yapıyoruz. İlçemizde 19 okulumuzda ‘Özel Öğretim Sınıfı' engelli kardeşlerimiz için hazırlıyoruz. Ayrıca işitme engelli çocuklarımızın için 1 adet lise ve engelli öğrencilerimize 100 yataklı yurt yapıyoruz. Amacımız, engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını yüreğimizde hissedip sorunlarını çözmeye yardımcı olmak ve aynı zamanda hayatlarının bir parçası olup onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir” dedi.