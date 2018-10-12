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Kayapınar'da 23 yeni park için çalışmalar sürüyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesince yapılan 23 yeni parkta çalışmalar sona yaklaştı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesince yapılan 23 yeni parkta çalışmalar sona yaklaştı.


Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, yapımına başlanan parkların büyük bir kısmının tamamlandığını ve 23 yeni park projesi ile atıl durumda bulunan yaklaşık 400 bin metrekare alanın Kayapınarlı vatandaşlarının hizmetine sunulacağını ifade etti. Balcı, Kayapınarlı vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını renklendirecek 23 yeni park proje ile birlikte Diyarbakır'ın en büyük parklarından biri olacak Park 75'in de çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor alanları, gölet, midilli atı alanı, müzikli su oyunları, buz pisti, kafe gibi birçok tesisin yer alacağı, 100 bin metrekarelik bir tesisin de Kayapınar ilçesine kazandırılacağını söyledi.

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