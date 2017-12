Kayapınar’da 6 bin 417 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı

Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediyesi öncülüğünde ilçede bulunan 103 okul ve 5 kurumda tespit edilen 6 bin 417 öğrenciye 22 spor dalında malzeme dağıtım töreni yapıldı. Şehit Polis Halit Gülser Spor Komleksi’nde gerçekleştirilen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı yaptı.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Balcı, “Bu projeyi beden eğitimi öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, belediye ve kaymakamlık çalışanları, il spor otoritelerinin işbirliğiyle kapsayıcı bir anlayışla yaptık. Amacımız Diyarbakır’ı, Diyarbakırlı hemşehrilerimizi ama hepsinden önemlisi çok sevgili çocuklarımızı yürekten seviyoruz. Onların sporla buluşmalarını istiyoruz. Bu projedeki gaye buydu. İkinci de biz eğitimi sadece akademik bir faaliyet olarak görmüyoruz, birlik ve sanat boyutu olan bir faaliyet olarak görüyoruz. İstiyoruz ki Diyarbakır’daki çocuklarımız da dünya çocuklarıyla rekabet edebilir hale gelsin. Bu yüzden bu projeyi yaptık. Bu proje kapsamında yaklaşık 22 spor dalında 7 bin çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşıladık, spor malzemelerini aldık. Beden eğitimi öğretmenlerimiz gönüllerini, ruhlarını verdiler. Hepsine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu projeyle hedefimiz Kayapınar’da 20 bin çocuğun aktif olarak sporla uğraşmasını sağlamak” dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, projede emeği geçenleri içtenlikle kutladığını ve tebrik ettiğini ifade etti. En temel hedefin ve amacın gençleri geleceğe, büyük Türkiye’ye hazırlamak olduğunun altını çizen Güzeloğlu, “En temel hedefimiz ve amacımız sizleri büyük Türkiye’yi daha güzel bir geleceğe doğru düşünce ve eylem boyutunda hazırlamaktır. Milli eğitimin temel değerleriyle sizleri buluşturmak en temelinde bir birey olarak yarın bu büyük millet ve devleti aydınlık geleceğe taşıyacak bir inancı, bir iradeyi, bir bilinci sizlere kazandırmaktır. Devletin bütün kurumları milletin için vardır. Özellikle de siz gençler ve öğrencilerimiz için. Diyarbakır’da da bu amaç ve heyecanla, gayret ve azimle çalışıyoruz. Özellikle belediyelerde geçmişte devletin kaynaklarını millete değil de ihanet aktaran odakların yerine bugün bu kaynakları doğrudan millete yani sizlere aktarıyoruz. Sizlerin mutlu olmasına, yarınlara karşı hazırlıklı olmasına dönük projeler yapıyoruz. Bugün 7 bin çocuğun, gencin sporla buluşması gelecekte 20 bin hedefine ulaşılması her bir gencin dünyasında ve Diyarbakır ve Türkiye’nin spor hedeflerine ulaşmasında çok büyük kazançlar sağlayacaktır. Biz hizmeti sadece maddi anlamdaki alt yapılara değil özellikle ve bilhassa topluma, bireye, gence ve öğrenciye odaklı yapıyoruz. Sizlerin mutlu olmasını bugünkü gibi coşkuyla dolu olmasını, sporun her alanında iddialı olmasını en önemli temel bir hedef ve öncelik sayıyoruz. Bu doğrultuda bugün burada olan ve bu coşkuyu paylaşan her biriniz içinizden gelecekte biriniz ya da birçoğunuz Türkiye’nin sporda yüz akı olacak. Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları çıkaracak. Şehitlerimizin kanlarından rengini alan, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızı inşallah gönderlerde dalgalandıracak” diye konuştu.

Konuşmalarına ardından öğretmenler tarafından Vali Güzeloğlu’na plaket takdim edildi. Daha sonra öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.