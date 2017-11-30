Kayapınar’da ‘Bir kitap, bin dünya’ projesi başladı

Proje çerçevesinde ilçedeki 80 bin öğrenciye kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Orhan Balcı’nın başkanlığında ilçedeki öğrenci, öğretmen ve velilerin okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla gönüllü öğretmenlerden oluşan çalışma ekibinin yıl boyunca yapılmasını planladığı etkinlikler başladı.Gönüllü öğretmenler tarafından yürütülen “Bir kitap, bin dünya” projesi ile okuma alışkanlığının geliştirilmesi için yıl boyunca yapılacak etkinlikler ve ilçede ilk etapta 50 okulda kurulacak Z Kütüphane çalışmalarını kapsıyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, “Çocuk okuyucusu olmayan toplumların, yetişkin okuyucusu olmaz” ilkesinden hareketle çocukların kitap okumalarını önemsediklerini ifade etti. Balcı, ilçede resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 5 bin 500 kitap hediye edilmesi ile başlatılan proje çalışmalarının yıl boyunca sürecek etkinliklerle devam edeceğini belirterek, resmi ve özel tüm anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 80 bin öğrenciye kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı planladıklarını dile getirdi.