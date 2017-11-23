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23 Kasım 2017 12:49

Kayapınar’da camilerin temizliği sürüyor

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi tarafından Haziran ayında halkın ibadet yeri camilere ve cami çevrelerine yönelik başlattığı temizlik çalışmaları sürüyor.

Kayapınar’da camilerin temizliği sürüyor

23 Kasım 2017 12:49


Kayapınar’da halkın daha temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için oluşturulan özel bir ekip, ilçe merkezindeki camilerde başlatılan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayı öncesi başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında temizlik ekipleri, temizlik araçlarıyla ilçe merkez ve köylerdeki camilerdeki temizlik çalışmasını tamamladı. Gelen talepleri de değerlendiren Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı cami ve ibadethane temizlik ekibi, Harmanardı köyü, Hestiyan Mahalle Cami ile Bağlar ilçesi Tuba Mescidi’nde temizlik çalışması yaptı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şuana kadar Kayapınar ilçe merkezi ve köylerindeki bütün camilerin temizlendiğini ifade ederek, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinden de gelen talepleri de değerlendirerek, cami temizliğini sürdürdüklerini söyledi.




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