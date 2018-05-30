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30 Mayıs 2018 12:04

Kayapınar’da Çölyak hastaları unutulmadı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, çölyak hastalarına, temel besin malzemelerinin içinde yer aldığı gıda kolisi desteğini devam ettiriyor.

Kayapınar’da Çölyak hastaları unutulmadı

30 Mayıs 2018 12:04


Kayapınar Belediyesi tarafından ilçede yaşayan 60 çölyak hastası için hazırlanan gıda kolileri evlerine teslim edildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, çölyak hastalarının ince bağırsaklarında kronikleşen alerji rahatsızlıkları dolayısı ile beslenmelerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu ifade ederek, bu durumun ailelere ekstra bir maddi külfet meydana getirdiğini belirtti.


Balcı, Kayapınar’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarının devam ettiğini ve bu kapsamda çölyak hastalarımızın beslenmesine uygun ürünlerin bulunduğu kolilerinin hazırlanarak ailelere teslim edildiğini, bu yardımların düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.




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