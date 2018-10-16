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Kayapınar'da denetimler hız kesmiyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın talimatıyla gerçekleştirilen denetimler hız kesmiyor.


Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın talimatıyla, zabıta ekipleri tarafından özellikle temel gıdalarda fiyat artışı yapılıp yapılmadığı hususunda gıda üretilen ve satılan iş yeri denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek haksız fiyat artışı yapan işletmelere cezai işlem uygulanıyor. Kaymakam Balcı, vatandaşlardan gelen talepler ve şikayetler doğrultusunda zabıta ekiplerinin aralıksız olarak çalışmalarına ve denetimlerine devam ettiğini ifade ederek, Diyarbakırlı hemşehrilerimizin alın teri ile elde ettiği kazanımlarının manipüle edilmesine ve tüketilmesine göz yummayacaklarını dile getirdi.

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