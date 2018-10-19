Kayapınar'da ‘Kış Spor Kursları' yoğun ilgiyle başladı

Kayıt işlemleri devam eden kış spor kurslarında, futbol, voleybol, basketbol, karate, tekvando, jimnastik, hentbol, masa tenisi, atletizm, satranç, dart, kort tenisi ve bisiklet branşlarında eğitim veriliyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Kayapınar Belediyesi olarak temel hedeflerimizden birisi, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla tanıştırmak ve onların spor yapmalarına imkan sağlamaktır. Belediye olarak spora, eğitime, bilgiye ve bilime büyük önem veriyoruz. ‘Sporun Pınarı Kayapınar'ın Çocukları Projesi' kapsamında dağıttığımız spor malzemeleri ve yaptığımız destekler ile Kayapınarlı öğrencilerimiz ciddi başarılar elde etti. Bu başarıların daha da artması için ‘Kış Spor Kursları' ile vatandaşlarımızın sporla ilgilenmelerine imkan sağlamaya devam ediyoruz” dedi.