Kayapınar’da Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Festival, 17-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat Festivaline hazırlanıyor. Kültür İşler Müdürlüğüne bağlı Cigerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezince açılan 3 aylık yaz kursları neticesinde 1 hafta boyunca devam edecek Kültür ve Sanat Festivali düzenleyecek. Festivalde, yaz kurslarına katılan çocuk, genç ve yetişkin öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte sanatlarını sergilemeye fırsatı bulacak.

Kayapınar’da ilk kez festival düzenlenecek

17-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Cigerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nin 8 birimindeki tiyatro, resim, kara kalem, ebru sanatı, kısa film, gitar, konser, erbane ve koro etkinlikleri yer alacak. Kayapınar Belediyesi Cigerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi Kültür Haftası adı altında gerçekleşecek festivalde, etkinlikler düzenli bir şekilde saat 18.00 veya 19.00’da başlayıp 2 saat sürecek. Festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olacak.