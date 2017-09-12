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12 Eylül 2017 11:26

Kayapınar’da Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesince 3 ay boyunca devam eden yaz kursları kapsamında 1 hafta sürecek Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Kayapınar’da Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

12 Eylül 2017 11:26

Festival, 17-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.


Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat Festivaline hazırlanıyor. Kültür İşler Müdürlüğüne bağlı Cigerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezince açılan 3 aylık yaz kursları neticesinde 1 hafta boyunca devam edecek Kültür ve Sanat Festivali düzenleyecek. Festivalde, yaz kurslarına katılan çocuk, genç ve yetişkin öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte sanatlarını sergilemeye fırsatı bulacak.



Kayapınar’da ilk kez festival düzenlenecek


17-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Cigerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nin 8 birimindeki tiyatro, resim, kara kalem, ebru sanatı, kısa film, gitar, konser, erbane ve koro etkinlikleri yer alacak. Kayapınar Belediyesi Cigerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi Kültür Haftası adı altında gerçekleşecek festivalde, etkinlikler düzenli bir şekilde saat 18.00 veya 19.00’da başlayıp 2 saat sürecek. Festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olacak.




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