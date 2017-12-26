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26 Aralık 2017 12:14

Kayapınar’da kurslarda görev alacak öğretmenler için eğitim çalışması

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kodlama, üç boyutlu tasarım kurslarında görev alacak öğretmenler için hizmet içi eğitim çalışmaları başladı.

Kayapınar’da kurslarda görev alacak öğretmenler için eğitim çalışması

26 Aralık 2017 12:14


Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi öğrencilerine yönelik ‘kodlama’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz tasarımı ve programlama’ alanlarında bilgi ve becerilerinin artırabilmesi için yıl boyunca yapılacak etkinliklerde görev alacak gönüllü öğretmenlerin eğitim çalışmaları tamamlandı. İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, eğitimini tamamlayan öğretmenler tarafından 20 okulumuzda açılacak kurslar ile ilk etapta 250 öğrenciye eğitim verileceğini ve öğretmenlerin eğitim vereceğini sınıfların tüm ihtiyaçlarının belediyesi tarafından karşılanacağını ifade etti. Balcı, öğretmenlerimizin gönüllü olarak bu projede görev almalarını önemli olduğunu vurgulayarak, çocuklarımızın eğitimi ile ilgili öğretmenlerimizin yapacağı iyi ve hayırlı tüm işlerde yanlarında olacağını ifade etti.




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