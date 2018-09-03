Kayapınar’da kütüphane çalışmaları sürüyor

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, inşaat çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Balcı, gençlerin ve çocukların eğleneceği, zihinsel yeteneklerini ve yetilerini geliştireceği, bilgiye erişimlerinin sağlanacağı projeyi Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ali Emiri’lerin memleketi, kitap dostu Diyarbakır’a kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Balcı, Kayapınar Belediyesi olarak çocukların kitap okuma kültürlerini önemsediklerini ve şuana kadar 52 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane ile 500 bin kitabı okullara kazandırdıklarını ifade etti.

Balcı, "Çocuk, Oyuncak ve Yetişkin Kütüphanesi" projesi üzerinde büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını dile getirerek, Diyarbakır’ın mimarisine uygun, çocuklara kitap okuma sevgisini kazandıracak, onlar için modern ve ferah bir ortam oluşturacak olan projenin en yakın zamanda hizmete sunulacağını, 1 milyon kitabı okuyucuları ile buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.