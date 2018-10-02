Kayapınar'da park çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 23 yeni parkın yapımı sürüyor.

Kayapınar Belediyesi tarafından çocuklar ve yetişkinlerin sosyal yaşamlarını renklendirmek, ilçemizdeki yeşil alanları artırmak, modern ve huzurlu ortam oluşturmak amacıyla farklı mahallerde yapımına başlanan 23 yeni parkla ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, belediye olarak ilçenin daha modern ve ferah bir görünüme kavuşmasını sağlayacak yeni park çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurguladı.