İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayapınar'da park çalışmaları sürüyor

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 23 yeni parkın yapımı sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 23 yeni parkın yapımı sürüyor.


Kayapınar Belediyesi tarafından çocuklar ve yetişkinlerin sosyal yaşamlarını renklendirmek, ilçemizdeki yeşil alanları artırmak, modern ve huzurlu ortam oluşturmak amacıyla farklı mahallerde yapımına başlanan 23 yeni parkla ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, belediye olarak ilçenin daha modern ve ferah bir görünüme kavuşmasını sağlayacak yeni park çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.