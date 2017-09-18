Kayapınar’da tüm okullara ‘Z Kütüphanesi’ yapılacak

Ozan Balcı, ilçedeki 58 anaokul, ilkokul ve ortaokula Z Kütüphane yapacaklarının müjdesini verdi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, 2017-2018 eğitim sezonunun açılışı nedeniyle Vehbi Koç İlkokulunda düzenlenen programa katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Yasan, birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri de katıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, eğitim-öğretim sezonunun açılış programda yaptığı konuşmada, “2017-2018 eğitim ve öğretim yılının memleketimize, milletimize, Diyarbakır’ımıza, Karapınar’ımıza her şeyden önemlisi geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu güzel günde bu mutlu günde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin velilerimizin tatlı telaşelerini, heyecanlarını birlikte yaşamak, bu mutluluğu onlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Öğretmen camiasının canı gönülden seven ve destekleyen bir kaymakam olduğunu ifade eden Dr. Balcı, “Öğretmenleri Türk milletinin, milletimizin yüz akı olarak görüyorum. Onların bilginin temsilcisi, bilginin taşıyıcısı olarak görüyorum. Bunun dışında en değerli maddemiz olan insan gücümüzü işleyen bir sanatçı olarak görüyorum. Kendimi eğitim camiasının, öğretmenlerin dostu aynı zamanda yardımcısı olarak görüyorum. Bizler öğretmenlerimizin emrindeyiz. Onların en büyük yardımcısı, dostu biziz” diye konuştu.

“Milli ve manevi değerlere bağlı insanlar yetiştirmeliyiz”

Balcı, 21. yüzyıla girerken iletişim ve ulaşım teknolojisinde büyük değişimlerin yaşandığına şahit olunduğuna değinerek, “Bilimde, kültürde, sanatta, nano teknolojide, biyo teknolojide insanlık birikimi belki de şuana kadar ki elde edilen değişimin dönüşümün dönüşüme eşit bir birikim elde etti. Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek için çok sevdiğimiz yavrularımızı bizim iyi eğitmemiz lazım. Bunları eğitirken, Devlet olarak temel felsefemiz Milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı algılayan, sorgulama yeteneğine sahip aklını kullanan ama aklını da kalbinin emri ile kullanan, gönlünü kullanan, Aklı ile gönlü arasında bağlantı olan, meselelere analitik olarak bakabilen, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, sağlam karakterli, üstün nitelikli vasıflı insanlar, öğrenciler yetiştirmektir. Bu gayemizden asla ve katiyen vazgeçemeyiz, bırakamayız. Takipçisi de biziz” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerin en büyük destekçisi biziz”

Öğretmenlere seslenen Dr. Balcı, “Öğretmenlerimiz bilginin taşıyıcısı, milletimizin yüz akıdır. Bu felsefe bu anlayış ışığında çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeleridir. Bir sıkıntıları, problemleri olursa da en büyük destekçileri başta İlçe Kaymakamı olarak ben olmak üzere Milli Eğitim teşkilatı. Onlarla beraber çok güzel işler yapabileceğimizi ümit ediyorum. Velilerimizden beklentim ise, insanların en değerli varlıkları çocukları ama bunları sadece Milli Eğitim teşkilatına, öğretmenlere, okul müdürlerine havale etmekle meseleyi çözemeyiz. Onlara destek vermeli. Katılımcı bir anlayışla dertlerini dinlemeyi, çocuklarını takip etmeli ve öğretmenlerimize yardımcı olmalılar. Öğrencilerimizden beklentim ise, kendi milli ve yerli değerleriyle barışık, düşünen sorgulayan, dünyaya hakim olan evrensel değerleri içselleştirmiş, onları bünyesinde hazmetmiş, bilimde, kültürde, sanatta her alanda bedensel, ruhsal ve zihinsel anlamda kendini yetiştirmiş, sağlam karakterli, vicdanı hür nitelikli bireyler olabilmeleridir. Bunlar bizim ilçe kaymakamı ve devlet olarak Milli Eğitim teşkilatından, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizden beklentimizdir” dedi.

“Eğitim bizim için bir numaralı iştir”

Eğitimin kendileri için bir numaralı iş olduğunu dile getiren Dr. Balcı, şunları kaydetti:

“Burada başta devletin temsilcisi olarak sorumlusu da benim. İlçemizdeki bir numaralı en kıymetli işin eğitim olduğunu vurgulamak isterim. Eğitim sadece bir akademik faaliyet olarak da görmüyorum ben. Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinden, ruhsal ve zihinsel gelişmelerine, sırtlarının pek olmasından, karınlarının tok olmasına kadar, sağlık taramalarından, düzen ve disiplinlerine kadar her anlamda yakından ilgileneceğim inşallah. İlgilenmenizi de isterim. Başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere okul müdürlerimiz bu plan, program ve hedefler doğrultusunda okullarına sahip çıksınlar. Çocukların meseleleriyle, dertleriyle yakından ilgilensinler. Aşamadıkları problemlerde bizde onların yardımcısı olacağız. İfade ettiğim gibi sırtı açık olan, karnı tok olmayan bir öğrencimin olmasını istemem.”

“58 okula ‘Z Kütüphane’ yapılacak”

Dr. Balcı, Kayapınar İlçe sınırları içerisindeki 58 anaokul, ilkokul ve ortaokulda en kısa zamanda Z Kütüphane yapılacağının müjdesini de vererek, şunları söyledi:

“Anaokulları başta olmak üzere bütün ilkokul ve ortaokullara minimum 50 metre kare olmak üzere 60-70’te olabilir. İnşallah en kısa sürede hepsine Z Kütüphane yapacağız. Yaklaşık 58 tane anaokulu, ilkokul ve ortaokulumuz var. Eğer çalışırsanız, başarılı olursanız hepinize yapmayı taahhüt ediyorum. Madem bilginin taşıyıcısınız, bilgiye kıymet veriyorsunuz o zaman bunları yapmak da boynumuzun borcudur. Vehbi Koç ilkokulunda güzel bir Z sınıfı yapılmış. Ama ben bunu bütün anasınıflarımızda bütün İlkokullarımıza, bütün ortaokullarımıza öncelikli olarak görmek istiyorum. Daha sonra liselerde de açacağız. Anaokullardaki hedefimiz yüzde yüze ulaşmak. Şuanda yüzde 52. Milli Eğitim Müdürüne ve ekibine dün talimatımı verdim. Okul müdürleri olarak sahip çıkıyorsunuz. Bunu bir ay içerisinde yüzde yüze getiriyorsunuz. Bina kiralanacaksa kiralanacak. Derslik inşa edilecekse edilecek. Maddi anlamda desteği vermek benden, çalışmak sizden. Meseleyi dert edinen adamlar çözebilir. Milletin derdini yüreğinde hisseden insanlar meseleleri çözebilir. Diyarbakır ve Diyarbakırlılar kadim bir kültürün, kıymetli bir kültürün temsilcileridir. Kıymetli insanlar. Kayapınar’da sonuçta Diyarbakır’ın bir ilçesi. Diyarbakır ve Diyarbakırlılara yakışır bir şekilde çalışmamız lazım. Bu kadim kültüre yakışır şekilde çalışmamız lazım. Meseleleri dert etmemiz lazım. Sorunları yüreğimizde hissetmemiz lazım. ‘Mış’ gibi yapmamız lazım. Başta ben olmak üzere hepimize çok büyük görevler düşüyor. Tertip ve düzen içerisinde inşallah çocuklarımıza, memleketimize, milletimize faydalı olacağız. Ayrıca okul sporlarını desteklemenizi istiyorum. Ben tam destek vereceğim size. Görsel sanatları, sporu, müziği ayrıca destekleyeceğimi ifade etmek isterim.”

Kütüphane ve sinema odasının açılışı yapıldı

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, konuşmasının ardından kütüphane ve sinema sınıfının açılışını yaptı. Öğrencilere ders kitabı dağıtan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, öğretmenlerle sohbet etti. Program öğrencilerin şiir okuması, erbane ve müzik gösterileriyle sona erdi.