Kayapınar’da üşüyen çocuk kalmayacak

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz ile yaptığı toplantılarda fakir-fukara, yetim-öksüz, şehit-gazi yakını, annesi babası tarafından terkedilmiş ve benzeri durumdaki tüm dezavantajlı çocuklarımızın tespit edilmesiyle ilgili vermiş olduğu talimat ile belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara 6 bin adet kışlık bot ve 6 bin adet kışlık kaban hediye edildi. İlçe Kaymakamı Balcı, Kayapınar’da karnı aç, sırtı pek hiç kimseyi bırakmayacaklarını ve devletimizin imkanlarının dezavantajlı vatandaşlarımız için seferber edildiğini ve hizmet vermekten en fazla memnuniyet duydukları grubun dezavantajlı sınıfın olduğunu ifade ederek, yardımların artarak devam edeceğini belirtti.