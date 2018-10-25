Kayapınar'da üşüyen çocuk kalmayacak

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesinin başlattığı “Kayapınar Hızır” projesi ile ilçede eğitim gören çocukların ihtiyaç duyduğu kışlık mont ve ayakkabı sahiplerine hediye edilmek üzere okul idarecilerine teslim edildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.Ozan Balcı'nın, talimatı ile Kayapınar'da yoksul, yetim ve öksüz, şehit ve gazi yakını ile annesi ve babası tarafından terkedilmiş durumda 3 bin çocuk tespit edildi. Çocuklar için alınan kışlık bot ve kabanlar, okul idarecileri ve öğretmenlerine teslim edildi. Kaymakam Balcı, daha önce de ifade ettikleri gibi Kayapınar ilçesinde mağdur ve ihtiyaç sahibi hiç kimseyi bırakmayacaklarını ve devletin tüm imkanlarının dezavantajlı vatandaşlar için seferber edildiğini belirtti. Balcı, “Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından bizlere 3 bin öğrencimizin kışlık ayakkabı ve mont ihtiyacı olduğu bildirildi. Bu talepleri kısa süre içerisinde karşılayarak, öğrencilerimize dağıtımı yapılması üzere kışlık ayakkabı ve mont hediyelerini teslim ediyoruz. Çocuklarımızı çok seviyoruz ve bütün ihtiyaçlarında her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.