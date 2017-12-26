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26 Aralık 2017 12:18

Kayapınar’da velilere seminer

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesince öğrenci velilerine yönelik seminer düzenlendi.

Kayapınar’da velilere seminer

26 Aralık 2017 12:18


Kasım ayında 4 bin öğretmen ve 450 okul idarecisine yönelik okul idarecileri, sınıf öğretmenleri ve kamu idarecileri için “Lider Öğretmen” ve “Liderlik ve Yönetim Becerileri” konularında 8 oturum olarak seminer düzenleyen Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediyesi, aralık ayında ise velilere yönelik seminer düzenledi. Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu’nun verdiği seminerde anne ve babaların çocukların eğitiminde yaptıkları hatalar, eksiklikler ve çözüm önerileri ile ilgili bilgi verildi. Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra toplam 12 oturum düzenlenen seminerlerimize toplam 6 bin veli katıldı.


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, velilerin çocuklarını çok sevmesine rağmen bilgi eksikliğinden zaman zaman hatalar yapabileceğini ve bu durumun çocukların gelişimine olumsuz etkileyebileceğini belirterek, Kayapınarlı velilerin geleceğimiz olan çocukları yetiştirirken yaptıkları hataları en aza indirmek öncelikli görevlerimiz arasında olduğunu ifade etti. Balcı, öğretmen ve velilere yönelik eğitimlere 4 bin öğretmen, 450 okul idarecisi ve 6 bin velinin katıldığını dile getirerek, bu eğitimlerden duyulan memnuniyetin çok yüksek olduğunu vurguladı.




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