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16 Haziran 2017 14:10

Kayapınar’da yaz kursları başlıyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, yaz kursları kapsamında, ücretsiz kültür sanat kursları düzenliyor.

Kayapınar’da yaz kursları başlıyor

16 Haziran 2017 14:10

Müzik eğitimleri, sahne ve görsel sanat dalları ile dil kursları açılacak 17 kurs için başvurular başladı. Başvurular 20 Haziran’a kadar devam edecek.


Kayapınar Belediyesi, yaz kursları kapsamında sertifikalı ücretsiz kültür sanat kursları düzenliyor. Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün, keman, kaval-ney, bağlama, klasik gitar, erbane, şan, koro, konservatuvara hazırlık, Türk Sanat Müziği, resim, özel yetenek sınavına hazırlık, heykel ve ebru sanatı, tiyatro, senaryo yazarlığı, kısa film çekimi, halk dansları, yaratıcı drama, Kur’an-ı Kerim, Kürtçe, Zazaca, İngilizce ve Arapça kursları için başvurular başladı. Hobi amaçlı açılacak olan kurs başvuruları, Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nde kabul ediliyor. Başvuruların 20 Haziran’a kadar devam edecek Kurslar kapsamında, 90 eğitmen görev yapacak. Daha önce 2, şimdi ise 8 Merkezde verilecek kurslara 2 bin öğrencinin gelmesi hedefleniyor.


Kurslar, eğitmenler tarafından, Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi ve Bilgi Evleri dersliklerinde verilecek. 3 ay boyunca sürecek olan kültür ve sanat kursları sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.




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