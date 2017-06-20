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20 Haziran 2017 15:17

Kayapınar’da yeni imar yolları açılıyor

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yeni imar yolları açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kayapınar’da yeni imar yolları açılıyor

20 Haziran 2017 15:17

Ekipler, imar planında yol olarak gözüken ancak çeşitli nedenlerle işlerlik kazanamamış yolları açarak, vatandaşların hizmetine sunuyor.


Kayapınar ilçesinde imar yol açma çalışmalarının yanı sıra gelen talepler doğrultusunda ve bir program dahilinde yol açma çalışmaları da hızla sürdürülürken, yağmurla bozulan daha önce açılmış yollar da onarılıyor. Yapılan yol açma ve onarım çalışmaları, özellikle daha önce belde niteliği taşıyan mahallelerde yaşayan vatandaşlara bağ ve bahçe yollarında büyük ulaşım kolaylığı sağlıyor. Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçe sınırları içerisindeki Nazım Hikmet Caddesi 583’üncü Sokak’tan, 596’ncı Sokak’a kadar yol açımı gerçekleştirdi. Yol açma çalışması gelecek hafta da devam edecek.


Bu arada, asfalt çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Fen işleri ekipleri, bugün Gaziler Mahallesi’ndeki caddenin 339’uncu Sokak’tan 355’inci Sokak’a kadar olan sokaklarında asfalt çalışması yaptı. Ulaşımda kolaylık sağlamaya yönelik çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, çalışmaların sürmesini talep etti.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, halkın taleplerini buluşturan bir çerçevede hazırladıkları program dahilinde çalıştıklarını belirterek, "Fen işleri çalışmalarımızda da tüm çalışmalarımızda olduğu gibi en acil ihtiyaçlardan başlayarak ilçemizin asfalt, yol açma, refüj, kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Maalesef eksikler çok ve vatandaşlarımız haklı olarak bir an önce sorunlarının çözülmesini istiyor. Havaların ısınması ile hız kazanan hizmet atağımız aralıksız sürüyor” dedi.




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