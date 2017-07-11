Kayapınar’da zabıtaya hizmet içi eğitim semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nca Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Kantar Amirliğinde düzenlenen seminere Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli 50 personel katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Şamil Koça, zabıta ekiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili bilgi verdi. Zabıta ekiplerinin çalışma alanı ve Zabıta Mevzuatı ile ilgili bilgilerin de verildiği seminer bir gün sürdü.