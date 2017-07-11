Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 11:40

Kayapınar’da zabıtaya hizmet içi eğitim semineri

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi zabıta personellerine hizmet içi eğitim semineri verildi.

Kayapınar’da zabıtaya hizmet içi eğitim semineri

11 Temmuz 2017 11:40


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nca Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Kantar Amirliğinde düzenlenen seminere Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli 50 personel katıldı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Şamil Koça, zabıta ekiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili bilgi verdi. Zabıta ekiplerinin çalışma alanı ve Zabıta Mevzuatı ile ilgili bilgilerin de verildiği seminer bir gün sürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:55
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!