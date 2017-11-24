Kayapınar’daki öğretmenlere 5 bin 500 kitap hediye edildi

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatı ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir etkinlik düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki kurum ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere 5 bin 500 kitap hediye edildi. Bir kitap bir dünya sloganı altında hediye kitaplarını alan öğretmenler, Balcı’ya teşekkür etti. Hediye edilen kitapların arasına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Balcı’nın Öğretmenler Günü kutlama notu bırakıldı. Balcı, kutlama notunda, “Bilginin taşıyıcısı siz değerli öğretmenimin Öğretmenler Gününü kutlar, sağlık ve başarı dilerim” dedi.