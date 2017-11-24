Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 15:59

Kayapınar’daki öğretmenlere 5 bin 500 kitap hediye edildi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde görev yapan 5 bin 500 öğretmene, Öğretmenler Günü nedeni ile kitap hediye edildi.

Kayapınar’daki öğretmenlere 5 bin 500 kitap hediye edildi

24 Kasım 2017 15:59


Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatı ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir etkinlik düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki kurum ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere 5 bin 500 kitap hediye edildi. Bir kitap bir dünya sloganı altında hediye kitaplarını alan öğretmenler, Balcı’ya teşekkür etti. Hediye edilen kitapların arasına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Balcı’nın Öğretmenler Günü kutlama notu bırakıldı. Balcı, kutlama notunda, “Bilginin taşıyıcısı siz değerli öğretmenimin Öğretmenler Gününü kutlar, sağlık ve başarı dilerim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç