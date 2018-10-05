Kayapınar'ın 10 bin değerli çocuğu tiyatro ile buluşuyor

Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın talimatı ile Kayapınar Belediyesi ve Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile yürütülecek olan proje kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 10 bin öğrenci daha tiyatro ile buluşuyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve 8 bin öğrencinin yararlandığı projenin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini, Kayapınar ilçesindeki 10 bin öğrencimizin daha tiyatro ile buluşturulacağını söyledi. Balcı, eğitimi yalnızca akademik bir faaliyet olarak görmediğini, Kayapınarlı çocukları çok sevdiğini ve 18 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kayapınar Belediyesi olarak çocuklarımızın bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.