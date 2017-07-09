Kayapınarlı çocuklar ata binmenin keyfini yaşadı

Kayapınar Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Peyas Bilgi evlerinde eğitim alan 20 öğrenci, TJK Diyarbakır Hipodromunda ata binip, doğanın tadını çıkardı. Kayapınar Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Peyas Bilgi Evlerinde okul öncesi eğitimi alan 10 minik öğrenci ile Ortaokul eğitimi alan 10 olmak üzere toplam 20 öğrenciye sürpriz yaparak hipodroma götürdü. Hayatlarında ilk kez hipodromu gören ve bir ata yaklaşan minikler heyecanı ve sevinci birlikte yaşadı. Atlara binebilmek için adeta birbirleriyle yarışan minikler, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Peyas Bilgi Evi öğrencileri kendilerine ücretsiz sağlanan bu hizmetten dolayı TJK Diyarbakır Hipodromu yetkililerine teşekkür etti.

Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, Belediye olarak maddi durumu iyi olmayan ancak başarılı olan öğrencilere sürpriz bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Başarılı öğrencilerimizi her daim ödüllendireceğiz. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kılıç Bey’den de tam destek alıyoruz. Amacımız, başarılı öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak ve sosyal faaliyetleri ile ufuklarını açmaktır. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Başkanımız Sayın Mustafa Kılıç adına Türkiye Jokey Kulübü Diyarbakır Hipodromu yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.