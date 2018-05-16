Kayapınarlı kızlar artık ‘KızCode’lu

Kız öğrencilerin kodlama ile yaptıkları projelerin sergisi büyük ilgi gördü.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başlatılan ‘KızCode’ projesini kapsamında eğitimlerini tamamlayan kız öğrenciler için sertifika töreni yapıldı. Cegerxwin Kültür Merkezinde yapılan törene Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, KızCode projesi yürütücüleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan KızCode Projesi yürütücülerinden Müjde Esin, eğitimlere ilk başladıklarında zorluklar çekseler de sonunda başardıklarını belirtti. Esin, “Kızlarımızda en büyük eksikliğimiz cesaret eksikliği olmasıydı. Biz biraz daha cesaretlerini arttırmak, teknolojiyi bir araç olarak kullanıp onları cesaretlerini nasıl kazandırabiliriz bundan sonra proje odaklı nasıl çalışabiliriz üzerine 4 haftalık eğitimler verildi. Bin 300 kız çocuğuna ulaşıldı bu anlamda. Ekim ayında tekrardan başlıyoruz. Burada kızımız ve babası var. Yalnız değildik aslında babalarımız da eğitimlerimizi merak edip atölyelerimizi ziyaret ettiler. Kızların gördüğü şeyleri ‘Bunu nasıl yapıyor’ diye büyük hayranlıkla ve destek sağladılar. Ailelerin bu anlamda desteği bizim için çok önemli” dedi.

Sertifika dağıtımında konuşan Kayapınar Kayamakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çocukların yaptıkları başarıları paylaşmak için bir araya geldiklerini ve bu başarılarını görmekten, onların başarılarını paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Balcı, “Projenin açılışında da ifade etmiştim artık insanlık 4’üncü, 5’inci sanayi devriminden falan bahsediliyor. Teknolojik devrim yaşanıyor dünyada, yapay zekaların, kendi kendini süren araçların, nano teknoloji, biyo teknoloji, genom teknolojisi, uzay teknolojisi kavramlarının kullanıldığı, insanlığın yeni bir çağa girme aşamasında olduğu bir dönem. Biz de bunu kavramış insanlar olarak insanlarımızı seviyoruz ve özellikle de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı seviyoruz. Onlara kıymet veriyoruz. Dünyanın bütün çocukları ile yarışabilsinler, rekabet edebilsinler, dünyanın bütün yenilikleri onlarla birlikte olsun, ona ayak uydurabilsinler diye bu kodlama projesini başlatmıştık. Doğduğun yerin bir önemi yok önemli olan çok çalışkan olmak, düzenli ve disiplinli olmak, hedeflerinizi belirlemek. Çocukların da şimdiden kendine küçük küçük ilerde de büyük büyük hedefler belirlemesi gerekiyor. Sizler kendiniz mutlu olabilmeniz için birinci koşul ikincisi Diayrbakır’a, Türkiye’ye hatta bütün insanlığa hayatın ve yaşamın her alanında başarı sağlayacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.

Etkinlikte kız öğrencilerin kodlama yöntemi kullanarak yaptıkları projeler sergilendi. Sergi ziyaretçiler tarafından büyük beğeni ve takdir topladı.