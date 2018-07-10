Kayıp Yusuf’u arama çalışmaları 10. gününde

Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde 1 Temmuz’da sabahın erken saatlerinde hayvan otlatmak için evden çıkan çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’dan bir daha haber alınamamıştı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Yusuf’un geçtiğimiz gün İstanbul’da görüldüğü belirtilmiş, aileye gönderilen görüntülerdeki kişinin oğulları olup olmadığının yetkililere bildirilmesi istenmişti. Görüntüleri izleyen aile, yüzünün net olmamasına rağmen hal ve hareketleri ile yürüyüşün Yusuf’u andırdığını belirterek, görüntülerdeki kişinin oğulları olabileceğini belirtmişti. Yusuf’un İstanbul’da canlı olabileceğini düşünen aile, kendilerine iletilen ikinci net fotoğrafla yıkıldı. Yusuf’un ailesi, görüntülerdeki kişinin kesin olarak Yusuf olmadığına kanaat getirdi.

İstanbul’daki çocuğun Yusuf olmadığına kanaat getirilmesi ile arama çalışmalarına hız verildi. Çatakköprü Jandarma Karakolunda toplanan komando ve koruculardan oluşan 30 kişilik ekip dedektör köpeklerle çalılık alanlar ile Malabadi Çayı kenarında çalışmalarını sürdürdü. Yılmaz’ın ağabeyi ve kuzenleri de arama çalışmalarına katılarak Yusuf’tan iz aradı.

"Ölüsü veya dirisi kardeşimize ulaşmak istiyoruz"

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan kayıp Yusuf’un ağabeyi Bünyamin Yılmaz, kardeşini 10 gündür aradıklarını ama hala bir haber alamadıklarını söyledi. Ağabey Yılmaz, "Tek temennimiz bir ipucu, sonuç bulmak. Herhangi bir şekilde ölüsü olsun dirisi olsun kardeşimize ulaşmak istiyoruz. Buradaki aramalar devam ediyor. Kanal boyu olsun, dağ tarafı, dere tarafı buralarda çalışmalar devam ediyor, umudumuz hala var. İstanbul’daki görüntüleri izledik, çocuğun yüzü kardeşime hiç benzemiyor. Ama bu çocuğun sahipsiz mi olduğunu düşündük. Keşke o çocuk çıksa ortaya en azından aklımızda soru işareti kalmaz. Onun olma ihtimali çok değil, burada da İstanbul’da da çalışmaların devam etmesini istiyoruz. O çocuk bizim değilse de başkasının çocuğudur, onun da bulunmasını istiyoruz. Bizim kardeşimizin olma ihtimali de var fakat fotoğraflarda net görünmüyor. Eğer yaşıyorsa, bizi arama ihtimali varsa bizi arasın her dediğini yapacağız, elimizden ne geliyorsa, ne için gittiyse geri gelsin ne istiyorsa yapacağız yeter ki çıkıp gelsin. 10 gündür herkes perişan oldu. Artık gidebilecek arayacak yerimiz yok. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Arama çalışmalarının Yusuf’un bulunana kadar devam edeceği öğrenildi.