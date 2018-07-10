Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 17:07

Kayıp Yusuf’u arama çalışmaları 10. gününde

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 10 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın bulunması için 30 kişilik jandarma ekibi dedektör köpeklerle arama çalışmalarına devam etti.

Kayıp Yusuf’u arama çalışmaları 10. gününde

10 Temmuz 2018 17:07


Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde 1 Temmuz’da sabahın erken saatlerinde hayvan otlatmak için evden çıkan çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’dan bir daha haber alınamamıştı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Yusuf’un geçtiğimiz gün İstanbul’da görüldüğü belirtilmiş, aileye gönderilen görüntülerdeki kişinin oğulları olup olmadığının yetkililere bildirilmesi istenmişti. Görüntüleri izleyen aile, yüzünün net olmamasına rağmen hal ve hareketleri ile yürüyüşün Yusuf’u andırdığını belirterek, görüntülerdeki kişinin oğulları olabileceğini belirtmişti. Yusuf’un İstanbul’da canlı olabileceğini düşünen aile, kendilerine iletilen ikinci net fotoğrafla yıkıldı. Yusuf’un ailesi, görüntülerdeki kişinin kesin olarak Yusuf olmadığına kanaat getirdi.


İstanbul’daki çocuğun Yusuf olmadığına kanaat getirilmesi ile arama çalışmalarına hız verildi. Çatakköprü Jandarma Karakolunda toplanan komando ve koruculardan oluşan 30 kişilik ekip dedektör köpeklerle çalılık alanlar ile Malabadi Çayı kenarında çalışmalarını sürdürdü. Yılmaz’ın ağabeyi ve kuzenleri de arama çalışmalarına katılarak Yusuf’tan iz aradı.



"Ölüsü veya dirisi kardeşimize ulaşmak istiyoruz"


Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan kayıp Yusuf’un ağabeyi Bünyamin Yılmaz, kardeşini 10 gündür aradıklarını ama hala bir haber alamadıklarını söyledi. Ağabey Yılmaz, "Tek temennimiz bir ipucu, sonuç bulmak. Herhangi bir şekilde ölüsü olsun dirisi olsun kardeşimize ulaşmak istiyoruz. Buradaki aramalar devam ediyor. Kanal boyu olsun, dağ tarafı, dere tarafı buralarda çalışmalar devam ediyor, umudumuz hala var. İstanbul’daki görüntüleri izledik, çocuğun yüzü kardeşime hiç benzemiyor. Ama bu çocuğun sahipsiz mi olduğunu düşündük. Keşke o çocuk çıksa ortaya en azından aklımızda soru işareti kalmaz. Onun olma ihtimali çok değil, burada da İstanbul’da da çalışmaların devam etmesini istiyoruz. O çocuk bizim değilse de başkasının çocuğudur, onun da bulunmasını istiyoruz. Bizim kardeşimizin olma ihtimali de var fakat fotoğraflarda net görünmüyor. Eğer yaşıyorsa, bizi arama ihtimali varsa bizi arasın her dediğini yapacağız, elimizden ne geliyorsa, ne için gittiyse geri gelsin ne istiyorsa yapacağız yeter ki çıkıp gelsin. 10 gündür herkes perişan oldu. Artık gidebilecek arayacak yerimiz yok. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.


Arama çalışmalarının Yusuf’un bulunana kadar devam edeceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç