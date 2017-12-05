Kaymakam Balcı engellilerle buluştu

Ozan Balcı, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla valilik tarafından düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlarımız ile bir araya geldi.

Kaymakam Balcı, engelli vatandaşlara toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer alabilmeleri ve fırsat eşitliğinden yararlanmaları sağlamak amacıyla tam destek vereceklerini belirtti. Kayapınar Belediyesinin engellilere yönelik hizmetleri ile ilgili bilgi veren Balcı, engellilerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için 2 adet Engelsiz Yaşam Merkezinde çeşitli kurslar verildiğini ve etkinlikler düzenlendiğini ifade etti. Engelli vatandaşların eğitimi ile ilgili İl Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ilçede yapılması planlanan yatırımlara da değinen Balcı, otistik çocuklara okul, engelli çocuklara anaokulu, hafif dereceli engeli çocuklara meslek okulu, orta ve ağır dereceli engelli çocuklar için meslek okulu, işitme engelli çocuklara lise ve meslek lisesi, görme engelli çocuklara lise, işitme ve görme engelli öğrencilere pansiyon projelerinin hayata geçirilerek, dezavantajlı vatandaşlarımızın eğitimi ile ilgili tüm engellerin ortadan kaldırılacağını dile getirdi.