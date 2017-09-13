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13 Eylül 2017 16:14

Kaymakam Balcı görevine başladı

Merzifon Kaymakamlığından Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına atanan Ozan Balcı, görevine başladı.

Kaymakam Balcı görevine başladı

13 Eylül 2017 16:14


İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Ozan Balcı, görevine başladı. Sabah saatlerinde geldiği belediye hizmet binasında personellerle tanışan Kaymakam ve Başkan Vekili Balcı, halka hizmet noktasında herkesin duyarlı davranması gerektiğini söyledi. Daha sonra Başkanlık makamına geçen Başkan Vekili Balcı, “Hem kaymakam hem de belediye başkan vekili olarak görev yapmanın önemli olduğunu biliyoruz. Ancak, görevin kutsal olduğu bilinci içerisinde memleketin her köşesinde bu görevi yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Hizmet etmek için buradayız. İnşallah Kayapınar’a hayırlı ve güzel işleri yapmamız nasip olur" dedi.




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