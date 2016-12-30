Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve ilçeye atanan Kaymakam Adem Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis Vali Yardımcılığı’na atanan Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Murat Kütük’ün yerine görevlendirilen Adem Çelik mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Belediyenin tüm imkanlarının muhtarların ve mahallelerin hizmetinde olacağını belirten Çelik, "Belediyenin kaynaklarını adil bir şekilde halka hizmet için, israf etmeden kullanacaklarını ifade etti. Mahalle muhtarlarının mesai arkadaşları olduğunu, muhtarlarla işbirliği ve uyum içinde çalışacaklarını söyledi" dedi.