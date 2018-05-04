Kaymakam Çiftçi Göreve Başladı

İçişleri Bakanlığınca, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret ettikten sonra kaymakamlık ve belediyeye gelerek göreve başladı. Belediyede personellerce çiçekle karşılanan Çiftçi, “Gün itibariyle Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Bu görevi bana uygun gören bütün devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden bu durumumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu bölgenin bir insanı olarak, bu coğrafyayı yakından bilen ve hem yaşantı itibariyle hem de görev yapmış biri olarak, görev yaptığımız süre içerisinde inşallah halkımızla yakın diyalog içerisinde olacağız, kimseyi çemberin dışında bırakmadan, kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayacak bir anlayışla hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Sahip oldukları makamdan güç alan değil, sahip olduğumuz makama güç veren bir anlayışla, milletin hizmetinde olma anlayışıyla inşallah hareket edeceklerini belirten Kaymakam Çiftçi, “Daha önce Suruç Kaymakamlığı sırasında Kobani’den gelen mazlum insanların hizmetinde olmuş, Çukurca’da, Erzincan’da, Yakakent’te ve Çınarcık’ta çalıştığım süre içerisinde hep aynı anlayışla insanlara dokunan ve onların hizmetinde olan bir anlayışla çalışmaya gayret ettim. İnşallah bunu burada da aynı çerçevede kadim Sur halkının emrinde olacağım. Devletin şefkatini ve güler yüzünü ve sahiplenmişliğini gösterecek bir anlayışla çalışacağım. Görev yaptığımız süre İçerisinde en büyük destekçimiz kamu kurum kuruluşlarının yanında Sur halkının da desteklerini bekliyoruz. Onların dualarına ve desteklerine ihtiyacımız var. Bu yeni dönemde hem altyapı çalışmaları hem de üst yapılarıyla modern bir kentin gerektirdiği bir belediyecilik ve kaymakamlık anlayışıyla hizmet edeceğiz” diye sonlandıran Çiftçi: “Ben bu görevin hem şahsıma, hem Sur halkına hayırlar getirmesini diliyorum. Allah bizleri mahcup etmesin” diye konuştu.