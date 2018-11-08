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Kaymakam Demir, kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kırsal mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kırsal mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.


Kaymakam Nazlı Demir, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, milli eğitim şube müdürleri ile kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu. Arabük mahallesini de ziyaret eden Demir ve beraberindekileri Arabük Mahalle Muhtarı Mehmet Fikret Çeri ve mahalle sakinleri karşıladı. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen ve taleplerini not alan Kaymakam Demir, “Taleplerin çözümü noktasında ilgili daire amirlerine gerekli talimatları vererek konuların takipçisi olacağız” dedi.


Arabük Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Nazlı Demir sınıfları dolaşarak öğrencilerden kendilerinden bir istekleri olup olmadığını sordu. Demir, öğrencilere bol, bol kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Demir ve beraberindekilere teşekkür etti.


Kaymakam Demir ve beraberindekiler, sorunları yerinde görmek için sahada incelemelerde bulunduktan sonra mahalleden ayrıldı.

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