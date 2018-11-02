Kaymakam Demirtaş kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçe Kaymakamı Barış Demirtaş, ilçenin kırsal mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Merkez Bağlar ilçe Kaymakamı Barış Demirtaş, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cabir Bülent Şerifler ve kurum müdürleri ile kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu. Karacadağ Mahallesini de ziyaret eden Demirtaş ve beraberindekileri Karacadağ Mahalle Muhtarı Salih Karacadağ ve mahalle sakinleri karşıladı. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen ve taleplerini not alan Kaymakam Demirtaş, “Taleplerin çözümü noktasında ilgili daire amirlerine gerekli talimatları vererek konuların takipçisi olacağız” dedi.

Mahalle sakinleri ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Demirtaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

Demirtaş ve beraberindekiler, sorunları yerinde görmek için sahada incelemelerde bulunduktan sonra mahalleden ayrıldı.