Kaymakam Gülenç’in tayini Bismillileri üzdü

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen ve yaptığı hizmetlerle ilçe halkının takdirini kazanan ilçe Kaymakamı Turgay Gülenç geçici görevle Çorum Vali Yardımcılığına atandı. Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında yılın en başarılı kayyum belediye başkanı seçilen ve Türkiye Altın Palmiye Ödülleri kapsamında da “Yılın Bürokratı” ödülünü alan Kaymakam Turgay Gülenç’in sürpriz bir kararla Çorum’a atanması ilçe halkını üzdü.

“Güzel şeyler yaptığıma inanıyorum”

Üç yıllık kaymakamlık ve 14 aylık belediye başkanlığı süresince birçok projeye imza atan Gülenç, Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ahmet Selçuk İlkan konserinde yaptığı konuşmada, görev sürecince güzel şeyler yaptığına olan inancını ifade ederek, “Üç yıldır memleketin en güzel insanlarına hizmet etmenin şeref ve gururunu yaşıyorum. Sizler hiçbir zaman beni farklı biri olarak görmediniz kendinizden biri olarak, bir kardeşiniz, abiniz ve evladınız gibi gördünüz. Ben de bu sevgiyi gördükten sonra daha şevkle ve büyük bir enerji ile sizlere hizmet etmeye çalıştım. 3 yıldan sonra ayrılık vaktimiz geldi. Yerime gelecek arkadaşıma nöbetimi devredeceğim. Tabii ki devlet memuru olduğumuz için zaman zaman böyle değişiklikler ve atamalar doğaldır. Salı günü aranızda ayrılacağım. Ben size hakkımı helal ediyorum inşallah sizler de helal ediyorsunuzdur. Bir kardeşinizin Çorum’da olduğunu biliniz. Buyurun çayımız ve kahvemiz her zaman sizler için hazırdır. Bismillilere kapımız her zaman açıktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum Allah’a emanet olunuz” dedi.

“İlçeye çok büyük katkıları oldu”

Atama haberini duyan Bismilliler üzüntülerini dile getirerek, “Kaymakamımızı çok seviyoruz. Görev süresi boyunca ilçemize çok büyük katkıları oldu. Kaymakamımızın tayininin çıkması bizleri üzse de İnşallah diğer yerlerde de daha büyük çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Yeni görev yerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.