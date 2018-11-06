Kaymakam Kartal, çocuk evleri inşaatını inceledi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdal Kartal, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Diyarbakır'da kimsesiz çocuklar için yapımına başlanan Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çocuk evi inşaatını gezen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kartal, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yüzden fazla çocuğun kalabileceği dubleks evlerde 8 adet çocuk evi ile 2 adet aynı tipte idari ve misafirhane binası yer alıyor. 80 kişilik konferans salonunda bulunduğu alanda ayrıca, kütüphane, bilgisayar odası, oyun odası, 4 adet çok amaçlı atölye yer alacak. Evlerin içerisinde 3 bin 800 metrekarelik hobi bahçesi, basketbol sahası, tenis kortu ile birlikte yoğun yeşil alan oluşturulacak. İnşaatın tamamlanmasının ardından evler, Yenişehir Belediyesi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde kalan çocukların kullanımı için ücretsiz olarak tahsis edilecektir.