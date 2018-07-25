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25 Temmuz 2018 11:52

Kaymakam Kartal esnafla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Ofis semti esnafını ziyaret ederek, yapılan hizmetleri anlattı, esnafla ilçe hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Kaymakam Kartal esnafla bir araya geldi

25 Temmuz 2018 11:52


Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, vatandaşla sohbet edip sorunlarını yerinde görmek ve onlarla istişare ederek sorunlarına çözüm bulmak adına Ofis esnafı ile bir araya geldi. Beraberinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Sinan Tokdemir, İlçe Jandarma Komutanı Murat Uslu ve İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç ile esnaflarla sohbet eden Kartal, esnafa göreve geldikleri günden bu yana ilçede yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı, onların sorun ve isteklerini dinledi. Kartal’ın ziyaretini memnun bir şekilde karşılayan Ofis esnafı ise, ilçede yapılan belediye hizmetlerini takdir ettiklerini belirtti.




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