Kaymakam Kartal Kur’an kursu inşaatını inceledi

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla FETÖ’den devralınan 192 metrekarelik oturum alanına sahip 11 katlı bina belediye teknik ekibi tarafından tüm ayrıntılarıyla incelenerek yaklaşık 600 bin TL maliyetle bakım onarımının ardından Sultan Abdulhamid Han Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu olarak hizmete girecek. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Kur’an kursu inşaatı alanına gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, burada yapılan çalışmaları yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartal, “Yapımı devam eden Sultan Abdulhamid Han Yatılı Kız Hafızlık Kur’an kursumuzun ilçemize, burada eğitim görecek öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.