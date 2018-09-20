Kaymakam Nazlı Demir göreve başladı

Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Çermik'te göreve başlamanın ve değerli Çermik halkına hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin bir biçimde sunulması için çalışacağız. İlçenin turizm potansiyeli canlandırılmalı. Vatandaşların refah düzeylerinin arttırılması ve iyi olan eğitim düzeyinin daha da yükseltilmesi için hep beraber çalışacağız” dedi.

Demir, Çermik'in tarihiyle, doğası, kültürel zenginlikleri ve kaplıcalarıyla ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyleyerek, ilçenin kalkınması için yatırımların süratle gerçekleşmesi yönünde çaba harcayacaklarını belirtti.