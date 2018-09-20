İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Nazlı Demir göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri kararnamesiyle Çermik Kaymakamlığına atanan Kaymakam Nazlı Demir ilçeye gelerek göreve başladı.


Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Çermik'te göreve başlamanın ve değerli Çermik halkına hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin bir biçimde sunulması için çalışacağız. İlçenin turizm potansiyeli canlandırılmalı. Vatandaşların refah düzeylerinin arttırılması ve iyi olan eğitim düzeyinin daha da yükseltilmesi için hep beraber çalışacağız” dedi.


Demir, Çermik'in tarihiyle, doğası, kültürel zenginlikleri ve kaplıcalarıyla ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyleyerek, ilçenin kalkınması için yatırımların süratle gerçekleşmesi yönünde çaba harcayacaklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.