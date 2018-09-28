Kaymakam Nazlı Demir muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine atanan ilk kadın Kaymakam Nazlı Demir, muhtarlarla tanışma toplantısı yaptı.

Kaymakamlık Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Karademir, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Kaymakam Nazlı Demir'in başkanlık ettiği toplantıda, ilçenin genel durumu ile ilgili muhtarlarla fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Demir, yerel yönetimlerin vazgeçilmez unsurlarından olan muhtarlık müessesesinin, gerek taşıdığı sorumluluklar gerekse de görev uğruna yaptığı fedakarlıklar açısından takdire değer olduğunu belirtti.