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06 Temmuz 2017 17:34

Kaymakam Turgay Gülenç:

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, yaptıkları çalışmalarla vatandaşların yüreklerine dokunmak istediklerini dile getirdi.

Kaymakam Turgay Gülenç:

06 Temmuz 2017 17:34


Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İHA Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu ile bir süre bilgi alışverişinde bulunan Gülenç, göreve geldiğinden beri vatandaşlara hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Ramazan ayında mağdur ailelere ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretler sırasında ihtiyaç sahibi ailelerden birer kişi beldeye bünyesinde istihdam edildi. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşların gönüllerine dokunmak istiyoruz. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek” dedi.




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