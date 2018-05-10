Kaymakam Yazıcı okulları gezdi

Kaymakam Yazıcı, okulları da gezerek okullarda eğitim gören öğrencilere oyuncak ve bisiklet hediye etti.

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilçeye bağlı Kuyular ve Çukur mahallelerine giderek vatandaşlarla buluştu. Köy muhtarları ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, “Devlet millet buluşmalarını daha ileri seviyelere taşımak adına vatandaşlarımızın taleplerini kamu kurum ve kuruluşları ile samimi bağlar oluşturarak yerinde takip edip etkin çözümler üretmeliyiz” diyerek köylülerin sorunlarını dinledi. Gerek ilçede, gerekse kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların çağın gerektirdiği yaşam standardına kavuşması adına devlet olarak büyük bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Kaymakam Yazıcı, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda köylülerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kaymakam Yazıcı, ziyaretlerde ayrıca yardıma muhtaç vatandaşların yerinde takip edilerek çeşitli yardımlarda bulunulduğunu belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde, kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırılmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Kaymakamlık ve belediye başkanlık makamının herkese açık olduğunu özellikle ifade eden Yazıcı, “Devlet her zaman sizinledir” dedi.

Okulları gezdi, öğrencilere oyuncak dağıttı

Yazıcı, kırsal mahallelerde sürdürdüğü gezileri kapsamında beraberinde götürdüğü oyuncak ve bisikletleri ilkokul ve anasınıfında eğitim öğretim gören çocuklara dağıttı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yazıcı, oyuncakları çocuklarla buluşturmak için gittiği Kuyular Ortaokulu ve İlkokulu ardından Çukur Ortaokulu ve İlkokulu öğretmenlerini ve öğrencilerini ziyaret ederek, sınıfları dolaştı. Sınıfları dolaşan Kaymakam Yazıcı ve beraberindekiler, çocuklarla sohbet edip, oyuncakları dağıttı. Yazıcı, “Eğitim alanında okullarımızda okuyan çocuklarımıza her türlü desteği hem Kaymakamlık hem de Belediye imkanları doğrultusunda en faydalı şekilde her zaman sunuyoruz, sunmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Öğretmenlerle toplantı yaptı

Öğrencilere oyuncakları dağıtan Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, daha sonra her iki okulun öğretmenleriyle de ayrı ayrı bir toplantı yaptı. Öğretmenlere hitap eden Yazıcı, şunları söyledi:

“İlçe merkezine uzak kırsal mahallelerimizdeki okullarda çalışan gayretli öğretmen arkadaşlarımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Görev hassasiyeti gösterip sorumluluğunuzun bilincinde olup eğitim camiası olarak bunu benimsemeniz çocuklarımızı ve ülkemize iyi geleceklere taşır. Çocuklara dokunursanız, değişim dönüşümün aracı olursanız ve ciddi anlamda eğitime katkı sağlamış olursunuz. Bizler bilinçli bireyler yetiştirmek zorundayız. Hepimiz üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirebilirsek inanıyorum ki iyi geleceklere emin adımlarla hep birlikte gelebiliriz. Biz kaymakamlık ve belediye olarak her zaman yanınızdayız, destekçileriniziz.”

Yazıcı, gittiği Çukur Mahallesinde Şehit Piyade Er Feyzi Yıldız’ın ailesine taziye ziyaretinde de bulundu.