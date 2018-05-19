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19 Mayıs 2018 16:28

Kaymakam Yazıcı şehit yakınları ile iftarda buluştu

Diyarbakır’ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, ilçe genelindeki şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaymakam Yazıcı şehit yakınları ile iftarda buluştu

19 Mayıs 2018 16:28


Hani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında, Kaymakam Yazıcı, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri, şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.


Hani İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Türkiye’nin stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizin stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olmasının pozitif sonuçları olduğu gibi ne yazık ki bir takım negatif etkilerini de yaşıyoruz. Yaşayacağımız her türlü hadiseden, musibetten ders çıkartarak ileride buradaki gençlerimize, çocuklarımıza ve kıymetli aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkabilmemiz için çocuklarımıza ülkemizi sağlam emanet etmemiz lazım. Çocuklarımıza tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan olgusunu yaşatarak örnek olmamız lazım. Nasıl ki Çanakkale’de, 15 Temmuzda ecdadımız yan yana ise bundan sonrada bu vatanı emanet edeceğimiz gençlerimiz bizler gibi omuz omuza olacağına inanıyorum” dedi.


Bir yemek fabrikasında düzenlenen iftar programına, Hani İlçe kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Levent Öztırak, İlçe Emniyet Amiri Evren Bolat Canbolat protokol üyeleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.




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