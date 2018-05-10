Kaymakam Yazıcı’dan taziye ziyareti

Hani ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, Terkan karayolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Kuyular eski Belde Belediye Başkanı Ahmet Tarhan’ın acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Beraberinde protokol üyeleriyle taziyeye katılan Kaymakam Yazıcı’yı, Tarhan’ın babası, ailesi, yakınları ve köy muhtarı karşıladı.

Burada yaptıkları ziyarette taziye evinde okunulan duanın ardından kısa bir açıklama yapan Yazıcı, “Önceki gün Terkan Karayolu üzerinde yaşanan elim trafik kazası sonucu eski Başkanımızı maalesef kaybettik. Yaşanan talihsiz kazada yaşamını yitiren eski Başkanımıza Allah’tan rahmet sizlere sabır diliyorum” dedi.

Tarhan ailesi ise, acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’ya teşekkür etti.