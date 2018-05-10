Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 11:44

Kaymakam Yazıcı’dan taziye ziyareti

Diyarbakır’ın Hani ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, Terkan karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kuyular Belde Belediye Başkanı Ahmet Tarhan’ın taziyesine katılarak acılı ailesine başsağlığı diledi.

Kaymakam Yazıcı’dan taziye ziyareti

10 Mayıs 2018 11:44


Hani ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, Terkan karayolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Kuyular eski Belde Belediye Başkanı Ahmet Tarhan’ın acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Beraberinde protokol üyeleriyle taziyeye katılan Kaymakam Yazıcı’yı, Tarhan’ın babası, ailesi, yakınları ve köy muhtarı karşıladı.


Burada yaptıkları ziyarette taziye evinde okunulan duanın ardından kısa bir açıklama yapan Yazıcı, “Önceki gün Terkan Karayolu üzerinde yaşanan elim trafik kazası sonucu eski Başkanımızı maalesef kaybettik. Yaşanan talihsiz kazada yaşamını yitiren eski Başkanımıza Allah’tan rahmet sizlere sabır diliyorum” dedi.


Tarhan ailesi ise, acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’ya teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç