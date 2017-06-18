Kaymakamdan evi yakılan aileye yardım

Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi’nde ikamet eden Çiğdem Bilen, 12 yıl önce trafik kazasında kaybettiği eşinden olan 3 çocuğu için yetkili ve hayırseverlerden kendilerine bir ev verilmesini istemişti. İnşaat işçisi eşini trafik kazasında kaybeden Bilen, bir hayırseverin 6 yıl önce kendilerine verdiği evin yıkıldığını ve çocuklarıyla çaresiz durumda olduğunu dile getirmişti. Ailenin durumunu öğrenen Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, harabe bir evde yaşayan aileyi ziyaret ederek, kendilerine yardım eli uzattı. Gülenç’in talimatıyla aileye 2 yıllık kira bedeli, beyaz eşya ve mobilya yardımı yapıldı. Başkan Gülenç, “İlçede fakir, muhtaç kim varsa onlara yerinde müdahale ediyoruz. Bugün gerçekten yardıma muhtaç Bilen ailesine maddi yardımda bulunduk. Bu aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturmak için belediye ve Kaymakamlık olarak aileye kira, beyaz eşya ve mobilya yardımı yaptık” dedi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Bilen ise, "İnşaat işçisi eşimi trafik kazasında kaybettim. Tepe Mahallesi’nde bir hayırseverin 6 yıl önce bana verdiği ev de yıkıldı ve 3 çocuğumla çaresiz ortada kaldım. Belediye Başkanı sürpriz bir şekilde evime gelerek derdimi dinledi. Gerçekten çok zor durumdaydım. Başkan Gülenç’in bana verdiği yardımlarla rahata kavuşacağımı ümit ediyorum. Başkan Gülenç ve ekibinden Allah razı olsun” diye konuştu.