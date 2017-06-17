Kaymaz’dan Başbakan Yıldırım değerlendirmesi

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Başbakan’ın ziyaretinin kendilerini heyecanlandırdığı kadar mutlu ettiğini belirtti. Kaymaz, Yıldırım’ın kente gelmesi nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Çok kıymetli Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ı Diyarbakır’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Diyarbakır’ı ihya çalışmaları kapsamında yaptıkları taktire şayandır, Diyarbakırlılar olarak kendilerine minnet borçluyuz. Sayın Başbakanımızın Diyarbakır’da verdiği mesajlar da yerinde mesajlardı. Diyarbakır halkı olarak kendilerine minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’a ayrı bir önem verdiğini de belirten Kaymaz, “Sur içinde yapılan ihya çalışmaları da halkı oldukça memnun etti. Diyarbakır’da verilen mesajlar da bizleri gayet mutlu etti. Sayın Başbakanımıza minnettarız. Kendilerinin yolunda ilerlediğimizi her daim arkalarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.