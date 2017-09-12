Kayyum 70 çocuğun kirvesi oldu

Çocukların kirvesi olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç tarafından çocuklara çeyrek altın takıldı. İlçede, belediye tarafından bin kişiye de yemek verildi.

Bismil ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için belediye tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Şölen öncesi çocuklar, aileleriyle birlikte otobüslerle Diyarbakır’a getirilerek, lunapark ve alışveriş merkezlerine götürüldü. Daha sonra ilçeye getirilen çocuklar Hükümet Konağı önündeki şölende kendileri için düzenlenen çeşitli yarışmalara katılarak, eğlenceli vakit geçirdi. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç tarafından çocuklara çeyrek altın takıldı.

“Çok önemli işler yapmak durumundayız”

Gülenç, çocukların hayatlarındaki en önemli günlerden biri olan sünnet gününü daha anlamlı ve daha eğlenceli kılmak adına böyle bir eğlence düzenlemeyi uygun gördüklerini belirterek, “Bugün 70 kadar evladımız Büyükşehir Belediyemizin otobüsleri vasıtasıyla Diyarbakır’da lunaparkta ve alışveriş merkezlerinde değişik eğlence araçlarıyla güzel vakit geçirdi. Erkekliğe ilk adımlarını burada atacaklar. Bu anlamda güzel bir merasim oldu. Belediyelerin çok önemli fonksiyonları var. Sosyal ve kültürel konularda biz de bu açıdan çok önemli işler yapmak durumundayız. Bugüne kadar güzel aktivitelerde bulunduk. Bundan sonra da Bismil’in belki alışık olmadığı ama çok hoşuna gidecek yeni etkinlikler yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Millet ondan razı”

2 buçuk aylık oğlu Emin Demir’i sünnet ettirmek için şölene getiren anne Perihan Demir, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç’in Bismil’e yaptığı hizmetleri bugüne kadar kimsenin yapmadığını ifade ederek, “Millet ondan razı. Allah razı olsun millete hizmet ediyor” diye konuştu.

Baba Murat Demir de bu tür şeylerin Bismil’de olmasının gurur verici olduğunu dile getirerek, “Kaymakamımızın vasıtasıyla maddi durumu düşük olan vatandaşlara yardım edilmesi güzel bir şey” ifadelerinde bulundu.

Şölen sonrası belediye tarafından bin kişiye yemek verildi.