Kayyum atanan Yenişehir Belediyesinden bir ilk

Kutlu Doğum Haftasının bu yıldan itibaren miladi takvim yerine hicri takvime göre kutlanılacağının açıklanmasının ardından harekete geçen Yenişehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini hicri takvime yapmaya başladı.

DBP’li belediyenin hakaret içeren afişleri hafızalardan silinmek isteniyor

Yenişehir Belediyesi bunun yanında, iki yıl önce DBP’li belediye yönetimindeyken Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren afişleri hafızalardan silmek için kentin farklı noktalarındaki billboardlara etkinlik programlarını yerleştirdi. Kayyum atanan Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatları ile DBP’li belediyenin hakaret içeren afişlerinin asıldığı billboardlara hicri takvime göre kutlanan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri afişleri asıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Serdar Kartal, bu etkinliğin hem Yenişehir Belediyesi hem de Türkiye için bir ilk niteliğinde olduğunu söyledi. İlk defa hicri yıla göre Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini icra ettiklerini kaydeden Kartal, bundan dolayı gururlandıklarını ifade etti. Daha önce Yenişehir Belediyesinin kesinlikle böyle bir etkinliğinin olmadığına dikkat çeken Kartal, “Çok kötü olaylarla ilçemizin adının anılmasına sebebiyet vermiştir. Belediyeciliğin iki yönü vardır, bir halka normal fiziki bir hizmetleri götürüp altyapılarını yapmak, diğeri de sosyal belediyecilik imkanlarını halkımızın hizmetine sunmak. Bu belediyeler, devletimizin atamasından önce böylesi hizmetleri farklı amaçlar için kullanıyorlardı. Etkinliklerle asla gündeme gelmiyorlardı. Onlar ancak sapkın ideolojilerinin gereği olarak teröre, dağa adam kazandırma, eleman devşirme ve terörün finansmanını sağlama noktasında bu kaynakları bugüne kadar israf edegeldiler. Halkın menfaatleri için, halkın temel ihtiyaçları için, halkın gerçek gereksinimleri için biz belediyemizin imkanlarını 7/24 seferber ediyoruz. Kutlu doğum haftası etkinliklerini billboardlarda reklam vermemizin bir başka nedeni de iki sene önce yine bizim Yenişehir belediyesinin sitelerinden, billboardlarından peygamber efendimize hakaret afişlerini fütursuz bir şekilde asılarak Diyarbakırımızın adının lekelenmeye çalışılmasıydı. Diyarbakırımızın adı böyle menfur olaylarla asla anılmayacaktır. Biz Yenişehir belediyemizin imkanlarını buna seferber ederek inşallah bu imajı da ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

İhlas Medya gündeme taşımıştı

Kutlu Doğum Haftasının Miladi takvime sabitlenmesinin bir FETÖ projesi olduğunu ilk defa İhlas Medya gündeme getirmişti. Zamanın Diyanet İşleri Baskanı Mehmet Görmez, bütün itirazlara rağmen haftanın sadece adını değiştirmiş ancak zamanlaması aynen kalmıştı. Diyanet’ten yapılan son açıklamada ise, Kutlu Doğum Haftasının olması gerektiği gibi Hicri takvime göre kutlanacağı müjdesi verilmişti.